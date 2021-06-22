В ночь на 17 июня на границе Торнякалнса и Агенскалнса, на перекрестке улиц Ойяра Вациеша и Алтоновас Департамент сообщения Рижской думы изменил организацию движения и поставил ряд пластмассовых столбиков. На видео очевидца заметно, что из-за этого автобусу приходится ехать по тротуару, иначе он бы задел столбики. Активисты начали сбор подписей за снос столбиков.

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Как видно из видео, водителю автобуса №55 пришлось, поворачивая с улицы Алтоновас налева на улицу Ойяра Вациеша, заехать на тротуар. Увидев, что его снимают, водитель остановился и сказал снимающему: "Тот, кто это придумал — полный кретин".

Активисты собирают подписи за то, чтобы столбики убрали и сделали пешеходный переход регулируемым, установив светофор.

Инициатива должна появиться на Manabalss.lv, а пока что можно подписаться очно по следующим адресам:

Улица Териню, 55, помещения организации Tēriņu 55 republika;

Пиццерия Ansamblis на улице Робежу, 38;

магазин канцелярских принадлежностей на улице Виенибас, 38.

Также вечером 22 июня подписи собирались в Марупе, возле торгового центра Maxima XX.