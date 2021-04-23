ВИДЕО: Как сносили признанный развалиной дом на ул. Матиса в Риге

Департамент собственности Рижской думы завершил снос здания, ухудшающего городскую среду, на ул. Матиса, 54 в принудительном порядке. Движение пешеходов и транспорта на этом участке улицы возобновлено.

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Департамент собственности Рижской думы расходы на демонтажные работы взыщет с собственников демонтированной развалины, отмечается на портале самоуправления.

В ночь на 13 апреля в здании, ухудшающем городскую среду, на улице Матиса, 54 обрушились перекрытия. Жилой дом уже с 2016 года классифицирован как развалина категории А и был нежилым. Знание принадлежит нескольким владельцам. Ни один человек не пострадал.