ВИДЕО: Каковы шансы "Спутник V" в Латвии? Дискуссия в студии Delfi TV
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Насколько реален вариант того, что Латвия будет использовать для вакцинации от Covid-19 вакцину российского производства — "Спутник V"? Насколько достоверны данные об эффективности этого препарата? Этой теме посвящена телепередача Spried ar Delfi (прямой эфир). Участники — ведущий исследователь Центра биомедицины Латвийского Университета Каспарс Тарс и внештатный журналист Delfi Александра Полещук.

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Следует отметить, что тема о применении "Спутник V" в Латвии весьма актуальна — согласно недавнему опросу, проведенному агентством изучения общественного мнения SKDS, 44% латвийцев заявили, что по возможности выбрали бы именно данную вакцину для того, чтобы привиться от Covid-19.

Вопросы гостям передачи можно задать в комментариях к этой публикации или написав на адрес электронной почты spried@delfi.lv.

Российская вакцина пока не получила разрешение на применение в Евросоюзе. Заявка на ее регистрацию была подана в январе. В марте европейский регулятор EMA приступил к экспертизе регистрационного досье препарата, которая должна показать его безопасность и эффективность.

Не дожидаясь одобрения EMA, Венгрия в январе разрешила применение "Спутника V" на территории страны. Будапешт воспользовался ускоренной процедурой регистрации, взяв все риски на себя. В марте аналогичным образом поступили Словакия и Северная Македония.

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