ВИДЕО: латвийцы кормят медведей на обочине, эксперты называют это безответственностью

В Whatsapp распространяются видео, где латышскоговорящая семья, сидя в стоящей на обочине машине, кормит медведей, подошедших к дороге, и жалуется, что им не нравятся бананы.

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Журнал Medības сначала получил информацию, что видео было снято на дороге между Валмиерой и Руйиеной, однако позже появилась другая информация — что туристы из Латвии встретили и накормили медведей в Румынии, где сейчас самая большая популяция бурых медведей в Европе.

Управление по защите природы сейчас пытается выяснить, где именно снято видео. Эксперты называют такое поведение безответственным. Если дикое животное привыкает к человеку, то оно чаще появляется там, где живут люди, хотя по природе дикие животные склонны избегать человеческого общества. Осмелевшие медведи могут серьезно навредить: например, в Румынии в 2021–2022 годах было зарегистрировано 4311 случаев, когда медведи наносили ущерб хозяйству. Урон оценивается в 2 589 719 евро. Сейчас в Румынии ведутся дискуссии о том, что делать с размножившимися медведями.

Стоит отметить, что в любой стране, где есть медведи, их кормление строго запрещено.