ВИДЕО: латвийцы кормят медведей на обочине, эксперты называют это безответственностью
Foto: Kadrs no video

В Whatsapp распространяются видео, где латышскоговорящая семья, сидя в стоящей на обочине машине, кормит медведей, подошедших к дороге, и жалуется, что им не нравятся бананы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Журнал Medības сначала получил информацию, что видео было снято на дороге между Валмиерой и Руйиеной, однако позже появилась другая информация — что туристы из Латвии встретили и накормили медведей в Румынии, где сейчас самая большая популяция бурых медведей в Европе.

Управление по защите природы сейчас пытается выяснить, где именно снято видео. Эксперты называют такое поведение безответственным. Если дикое животное привыкает к человеку, то оно чаще появляется там, где живут люди, хотя по природе дикие животные склонны избегать человеческого общества. Осмелевшие медведи могут серьезно навредить: например, в Румынии в 2021–2022 годах было зарегистрировано 4311 случаев, когда медведи наносили ущерб хозяйству. Урон оценивается в 2 589 719 евро. Сейчас в Румынии ведутся дискуссии о том, что делать с размножившимися медведями.

Стоит отметить, что в любой стране, где есть медведи, их кормление строго запрещено.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе