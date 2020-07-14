ВИДЕО: латвийцы получили приз NASA за робота для исследования Венеры

Латвийская компания Kob Art создала прототип сенсора для робота, который будет участвовать в будущей космической миссии на Венеру. Он занял призовое место в конкурсе NASA.

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NASA предложило изобретателям со всего мира создать сенсор для робота, который будет обнаруживать и преодолевать механические преграды — большие камни, трещины и отвесные склоны. Сенсор будет установлен на робота AREE (Automaton Rover for Extreme Environments), которого разрабатывают для будущей миссии на Венеру.

В конкурсе приняло участие 572 работы из 82 стран. Абсолютным победителем стал проект архитектора из Каира Юсефа Гали Venus Feelers. Он получил 15 тысяч долларов США. На втором месте — команда инженеров Team Rovetronic с проектом Skid n 'Bump — All-mechanic, Mostly Passive, они получат 10 тысяч долларов. Пять тысяч и третье место получает австралиец Калум Херон с проектом Direction Biased Obstacle Sensor — DBOS. Латвийцы получили две тысячи за победу в категории "лучший прототип" — это один из 10 поощрительных призов.

На Венере очень жарко, средняя температура превышает 450 градусов. До сих пор космический корабль на ее поверхности не может выдержать дольше двух часов — этот рекорд в 1981 году установил советский зонд "Венера 13". Последний корабль, который приземлился на Венере, выдержал 52 минуты — это была советская "Вега 2" в 1985 году.

Поэтому новый робот должен быть термостойким, он должен проработать на Венере несколько месяцев.

Foto: NASA/HeroX/Youssef Ghali

Победитель конкурса