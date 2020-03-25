ВИДЕО: Латвийские медики получили первые изготовленные на 3D-принтере защитные маски

В лечебные учреждения поступили первые изготовленные на 3D-принтере защитные маски для лица, идея которых была представлена на хакатоне HackForce о мерах по уменьшению последствий кризиса Covid-19.

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Как рассказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, маски уже в конце прошлой недели были переданы Клинической университетской больнице им. Страдиньша. Также их получил персонал медицинского центра Gastro, а позже получат семейные врачи.

Айзсилниеце отметила, что маски хорошего качества, их производство было согласовано с инфекционистом Угой Думписом и больницей Страдиньша. Вместе с простой одноразовой маской они обеспечивают очень хорошую защиту от заражения воздушно-капельным путем.