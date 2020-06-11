ВИДЕО: Левитс похвалил школьников и их родителей за терпение во время удаленного обучения

В этом году латвийские школы и вузы впервые в истории быстро и решительно переключились на удаленное обучение, хотя это было нелегко, заявил президент Эгил Левитс, обращаясь к школьникам, студентам, преподавателям и родителям.

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Он отметил, что прошедший учебный год запомнится навсегда. Вынужденные перемены потребовали от всех сторон много энергии и терпения. Это было непросто, особенно для родителей школьников, сказал Левитс.

"Но вы справились с этим, и спасибо вам за терпение. По-настоящему отпраздновать в этом году выпускные, к сожалению, не получится, но каждый по праву может чувствовать себя победителем. Человеком, который стал сильнее и умеет брать на себя ответственность за свою жизнь в непривычных ситуациях", — подчеркнул президент.

Он отметил, что пока нет ясности, каким будет следующий учебный год, но нужно надеяться, что осенью учащиеся и учителя, преподаватели и студенты вновь смогут встретиться не только на мониторах компьютеров, но и лично.

Президент пожелал всем хорошо отдохнуть летом, попутешествовать по Латвии, посетить музеи.