В минувший понедельник на Елгаву обрушились мощные грозовые ливни. Около 20.30 улицы возле Елгавской Государственной гимназии оказались настолько затопленными, что местные жители решили покататься по ним на лодке. Свое необычное путешествие по улицам Матера, Уденсвада и Петера запечатлел очевидец Линардс.

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Свой вояж по затопленным улицам города энтузиасты совершили на лодке

SIA Ozolaivas. Согласно данным Lursoft, фирма была основана в 2020 году и занимается сдачей в прокат снаряжения для отпусков и походов.

Как уже сообщалось ранее, сильный дождь, который вечером 19 июня прошел в Елгаве и окрестностях, затопил несколько улиц, доставив проблем и автовладельцам, и пешеходам, и велосипедистам.