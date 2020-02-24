ВИДЕО: Местные жители пригнали тяжелую технику на улицы Стренчи, протестуя против территориальнй реформы

В понедельник, 24 февраля, крестьяне и предприниматели Стренчского, Трикатского и Эвельского краев устроили в Стренчи протест с применением тяжелой техники: они протестую против планов правительства присоединить Стренчи к Валке.

Как отмечают участники акции, мнение местных жителей по данному вопросу власти до сих пор не берут в расчет.

Отметим, что правительство поддержало концептуальный проект административно-территориальной реформы Латвии, несмотря на протест Союза самоуправлений Латвии. Как и предлагало Министерство охраны среды и регионального развития, число самоуправлений будет уменьшено со 119 до 36.

Представители Руйиены, например, считают, что их самоуправление следовало бы присоединить не к Валке, а к Валмиере, с которой у Руйиены тесные экономические связи.

В данный момент 59 из 119 самоуправлений Латвии не соответствуют критериям и требованиям закона о самоуправлениях, и многие малые самоуправления не способны выполнять свои функции. 104 самоуправления из 119 получают дотации из Фонда выравнивания самоуправлений, и только 57 самоуправлений способны обеспечить работой более 40% своего трудоспособного населения. Предполагается, что в ходе реформы неравенство между самоуправлениями уменьшится.

Реформа не затронет всего семь самоуправлений — Ригу, Юрмалу, Алуксненский, Гулбенский, Ливанский, Олайнский и Саласпилсский края.