ВИДЕО: На дороге под Талси водителя встретила стая волков

Пользователь Facebook из Латвии Диана выложила видео, на котором навстречу находящемуся в машине автору по проселочной дороге идет стая волков — девять голов. Диана написала, что речь идет об Алуксненском крае, однако в комментариях ее поправили, что это снято в Лауциенской волости, в 20 км от Талси.

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