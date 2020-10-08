Пользователь Facebook из Латвии Диана выложила видео, на котором навстречу находящемуся в машине автору по проселочной дороге идет стая волков — девять голов. Диана написала, что речь идет об Алуксненском крае, однако в комментариях ее поправили, что это снято в Лауциенской волости, в 20 км от Талси.
ВИДЕО: На дороге под Талси водителя встретила стая волков(58)
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