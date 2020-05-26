ВИДЕО: на два разных пикета у Сейма собралось около 200 человек

Возле Сейма прошло два формально не связанных друг с другом пикета. На них пришло около 200 человек.

На митинг, организованный Латвийской зеленой партией, собралось около 70 человек, а на митинг, организованный депутатом Алдисом Гобземсом — около 100. Латвийская зеленая партия призвала протестовать против административной реформы и того, что такой важный вопрос Сейм сейчас рассматривает удаленно, "в режиме непроверенной е-системы".

Алдис Гобземс тоже призвал сторонников протестовать против работы Сейма онлайн. По его мнение, введение "е-Сейма" означает попытку правящих партий "совершить модный государственный переворот", потому что "е-Сейм" не предусмотрен Конституцией и не сертифицирован.

Поскольку правила сейчас запрещают собираться в количестве более 25 человек, Зеленая партия зарегистрировала сразу два мероприятия — один пикет и одно собрание, каждое на 50 человек.

Сторонники Гобземса молча смотрели на Сейм в течение 15 минут и делали общие фото, а протест против административной реформы продолжился дальше с песней Pūt, vējiņi и кричалками "Распустить Сейм" (Atlaist Saeimu) и "Пуце, прочь" (Nost ar Pūci).