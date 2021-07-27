В понедельник, 26 июля, на пляже в Вецаки посетителей удивил песчаный вихрь, который унес вещи отдыхающих.

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"Сегодня на пляже в Вецаки весело. Дети и взрослые радуются песчаному торнадо", написала Лиене, ставшая свидетелем этого явления около 14.00.

"Песчаный вихрь возник абсолютно внезапно", — сообщила свидетельница явления. "Мы были так удивлены, что не смогли заснять начало, потому что у нас не было телефона в руках". В конце концов, 11-летнему сыну Лиены удалось запечатлеть необычное явление.

Как в свое время объяснила порталу Delfi руководитель Отдела гидрометерологии Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя, такой вихрь — это явление, когда в воздух поднимаются пыль и песок. Причина этого явления — нестабильность в атмосфере. "На побережье песок нагревается по-разному, контраст образуется в слое материка. Если более холодный воздух попадает в место, где воздух быстро нагревается, может начаться вращательное движение", — пояснила Круминя.