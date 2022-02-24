ВИДЕО: несколько сотен человек собрались у посольства России в поддержку Украины
Foto: LETA

В четверг вечером у посольства России в Риге снова проходит пикет в поддержку Украины. Протестующие стоят с плакатами и выкрикивают "Латвия за Украину". Портал Delfi ведет прямую трансляцию с места событий.

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Как сообщает агентство LETA, на месте собралось уже более 150 человек. Прогнозируется, что протестующих станет гораздо больше. Добровольцы предлагают собравшимся чай и кофе, в свою очередь, Рижская дума обеспечила фасад, на котором разместить огромный флаг Украины.

Как сообщалось, утром несколько десятков человек также собрались у посольства России в Риге в знак протеста против вторжения в Украину, начавшегося в четверг утром. Протестующие принесли с собой украинские флаги, а также плакаты, осуждающие действия России.

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