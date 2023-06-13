В ночь на вторник, 13 июня, полиция Резекне провела операцию с участием вертолета. Изначально правоохранители на сообщали, с чем она была связана, однако позже выяснилось, что полиция вела погоню за несовершеннолетним водителем.

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Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором несколько полицейских машин преследуют и останавливают автомобиль светлого цвета. Задержание произошло возле здания городской думы. Многих пользователей происходящее встревожило.

К вечеру вторника, впрочем, стало известно, что Государственная пограничная охрана вела погоню за несовершеннолетним нарушителем. В ведомстве подтвердили, что вертолет был задействован по просьбе полиции.

Как сообщила представитель Госполиции Симона Гравите, после полуночи сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию о подозрительном автомобиле марки Hyundai. Стражи порядка выявили авто и попытались его останавливать, однако водитель не подчинился их требованиям.

Во время бегства от полиции водитель Hyundai совершил в общей сложности 24 дополнительных административных правонарушения, пока не уперся в тупик. После задержания выяснилось, за рулем сидел несовершеннолетний. В салоне авто также находились двое его друзей.

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