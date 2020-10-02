В аэропорту "Рига" прошли учения, имитирующие аварию воздушного судна. Целью было проверить, насколько сотрудники аэропорта, Национальные вооруженные силы и государственные оперативные службы могут слаженно действовать в чрезвычайной ситуации.

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По сценарию на одной из посадочных полос совершил аварийную посадку военный вертолет с 15 людьми и опасным грузом на борту. После аварии вертолет загорелся, есть пострадавшие.

Проверялась готовность не только вести спасательные работы и нейтрализовать утечку опасного вещества, но и то, как проводилась первая помощь пострадавшим и работы по расследованию случившегося. В учениях участвовали также две бригады Неотложной медицинской помощи и экипаж военно-воздушных сил с вертолетом Mi-17. В роли статистов побывали военнослужащие.

Учения проводились в то время, когда вылеты и приземления в аэропорту не производились, и никак не повлияли на каждодневную работу аэропорта.

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