ВИДЕО. По Кекаве ездил BMW без дверей и крыльев
Foto: Kadrs no video

В пятницу, 28 октября, некий очевидец в Кекаве запечатлел на видео автомобиль марки BMW, который ехал по дороге в плачевном состоянии - у транспортного средства не было ни дверей, ни передних крыльев, ни крышки багажника.

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Замеченный в Кекаве автомобиль BMW — седан 5-й серии рубежа 90-х годов со значительно заниженной подвеской. Также на ролике видно, что в багажном отделении приклеен огромный кусок бумаги. Скорее всего, водитель BMW ехал в автомалярный цех или обратно с подготовленным для покраски кузовом.

Учитывая, что автомобиль также не имел государственных регистрационных знаков, использовать его в общественном дорожном движении не разрешается.

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