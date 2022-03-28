Видео: под Гулбене гуляет медведь, проснувшийся после зимы

В эти выходные в социальных сетях стали появляться видео с медведем. Все они сняты недалеко от шоссе в районе Гулбене, сообщает портал medibam.lv.

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Журнал Medības призывает не приближаться к медведям и не кормить их, так как животные могут быть опасны.

Video: "medibam.lv"

На прошлой неделе житель Валмиеры Атис также встретил медведя – в лесу по Валмиерой. Ему удалось отпугнуть бежавшего на него медведя поленом и криками, написал medibam.lv.

История Атиса – уже второе засвидетельствованное нападение медведя на человека за неделю. 15 марта в Жигурском лесном массиве медведь напал на работника Latvijas meži – мужчину доставили в больницу.