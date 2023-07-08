"Ночью во двор городского дома проникло лесное животное — барсук. Рядом с ним спокойно спала домашняя кошка", — пишет порталу Delfi жительница Елгавы Елена.

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На присланном Еленой видео видно, что барсук вольготно передвигается по двору: исследует территорию, фыркает и ищет, скорее всего, еду.

Как пояснила Delfi представитель Управления охраны природы Илзе Рейника, именно еда и привлекает диких животных во дворы и дома. Чтобы этого не происходило, жителям рекомендуют не оставлять еду на улице (например, для кошек) и не создавать открытые компостные кучи.

"Встреча с диким животным в городе не является чем-то необычным", — отмечает Рейника.

Подробнее о том, как правильно вести себя при встрече с дикими животными, можно узнать на портале neizdzesdzivibu.lv, а также на страницах Управления охраны природы в Facebook и Instagram.