ВИДЕО: Под Ригой нашли останки солдат Петра Первого с православными крестиками

Во время прокладки высоковольтной линии в Стопиньском крае строители обнаружили останки неизвестных солдат. Археологи определили — это военные, участвовавшие в осаде Риги три века тому назад, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7. Сейчас деревянные ящики с останками 21 человека преданы земле на Улброкском кладбище.

"Это захоронения начала 1700 годов. А если точнее, то, исходя из исторической ситуации — это 1709 год. Тогда военные силы Петра Первого окружили Ригу. Эти солдаты — часть этих сил. Об этом свидетельствуют найденные предметы. Детали одежды, пуговицы, кремневые механизмы оружия, пули", — рассказал археолог Archeo Улдис Калейс.

У двух солдат нашли шведские монеты времен Карла Девятого. У одного — спрятанные в сапоге сразу 90 монет. Впрочем, определить принадлежность солдат помогли православные крестики.

Улица Маза Ренцену в Риге сегодня ничем непримечательна. Но когда-то здесь располагалось поместье Дрейлингсхоф, в 1709 году, когда в ходе Северной войны войско Петра Первого окружило Ригу, примерно в здании помещика расположился военный лагерь фельдмаршала Бориса Шереметьева. Стопиньский край отсюда совсем недалеко.

"Скорее всего эти захоронения связаны с этим лагерем. Возможно, туда свозили павших в бою. Нельзя исключить, что хоронили и тех, кто пал от эпидемии чумы", — говорит археолог Улдис Калейс.

Кстати, именно чума рассматривается как одна из версий гибели солдат. Возможно, именно армии Северной войны принесли эпидемию в Ригу. По словам историка Дайниса Позиньша, территория современной Латвии была одним из главных театров боевых действий в те годы. Российский царь более полугода пытался выбить из Риги шведов, сражаясь за контроль над Балтийским морем.

"Осада была очень серьезной, с боевыми действиями, обстрелами. Рига понесла очень большие потери. Из-за осады, голода и эпидемии чумы. В итоге город был завоеван войсками Петра Первого", — поведал историк Военного музея Латвия Дайнис Позиньш.

Успели ли пострелять по Риге эти солдаты — выяснить вряд ли удастся. Их возраст еще предстоит определить антропологу. А все личные принадлежности вскоре будут переданы для исследования в национальный музей истории. А сами солдаты Петра спустя столетия нашли последний приют.