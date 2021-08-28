ВИДЕО: Под Валмиерой медведи забрались в сад и объели сливовое дерево

Депутат Сейма Линда Медне разместила в социальной сети Facebook видео, на котором видно, как два медведя лакомятся сливами во дворе частного дома, находящегося недалеко от леса в Валкской волости, под Валмиерой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На видео видно, что медведи едят сливы, а также пытаются залезть на дерево. Снимающий видео мужчина за кадром говорит, что лесные гости ничего не боятся. Лишь когда раздается выстрел медведи убегают ближе к лесу, но все равно, по словам автора съемок, это их не настолько спугнуло, чтобы убежать прочь.

Как сообщалось, ранее медведи были замечены в охраняемой зоне "Зиемельгауя", в Звартавской волости, Валкского края.

Также медведя у Циргальской смотровой башни заметила Ирина Зиеминя, которая также поделилась видео.