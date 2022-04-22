В четверг, 21 апреля, сотрудники полиции остановили автомобиль, который двигался со скоростью 178 километров в час за пределами населенного пункта, где максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час. Водитель был оштрафован и ему запрещено пользоваться водительскими правами в течение шести месяцев.

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Сотрудники полиции во время исполнения служебных обязанностей заметили на 16-м километре шоссе Тукумс-Ауце, в Ирлавской волости Тукумского края, автомобиль, который ехал со скоростью 178 километров в час. Он превысил разрешенную скорость на 88 километров.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении и оштрафовала водителя на 400 евро, а также запретила мужчине пользоваться водительскими правами в течение следующих шести месяцев.

В соответствии с 23-й частью 55-й статьи Закона о дорожном движении за превышение разрешенной скорости движения на более чем 60 километров в час налагается штраф в размере от 360 до 480 евро и шестимесячный запрет на использование водительских прав.

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