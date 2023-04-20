В Риге, на Мангальсале, прошли самые масштабные на сегодняшний день учения Государственной полиции по освобождению похищенных. В напряженных условиях сотрудники полиции спасали жизнь израильского консула.

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Учения проходили максимально приближенно к реальности, и их целью была отработка навыков оперативного и эффективного разрешения подобных ситуаций и улучшения возможностей межведомственного сотрудничества.

С участием обширных сил Госполиции и Рижской муниципальной полиции, а также при поддержке посольства Израиля учения завершились успешно. Местонахождение похищенного было вычислено, и, несмотря на различные препятствия, стражи порядка его освободили, а все десять похитителей были нейтрализованы.

В среду, 19 апреля, около девяти часов утра после звонка израильского посольства в дежурную часть полиции и сообщения о возможном похищении израильского консула в Латвии, полиция приступила к самым масштабным на сегодняшний день учениям такого рода. На учениях моделировалась ситуация, когда группа людей на улице якобы похищает консула посольства Израиля, затаскивает его в автомобиль и увозит в неизвестном направлении. За освобождение похищенного преступники требовали большую сумму денег.

Высококвалифицированная следственная группа Госполиции при проведении оперативных мероприятий вычислила, что преступники находились с похищенным в большой заброшенной школе в Риге, на Мангальсале, и начала планировать его освобождение.

Поняв, что их местонахождение обнаружено, преступники выдвигали различные утопические требования, например, предоставить им вертолет для эвакуации. Госполиция вела телефонные переговоры с похитителями.

Полиция отмечает, что среди захватчиков наблюдалась большая напряженность. Как и в реальной ситуации, преступники не знали тактики полиции и, что в какой-то момент произойдет штурм здания. Незадолго до полуночи помещение заняли бойцы антитеррористического подразделения Госполиции Omega и батальона специального назначения Рижской муниципальной полиции. Преступники зажгли дымовые шашки, из-за чего в помещениях была плохая видимость. Они оказали сопротивление, открыв огонь по стражам порядка, после чего завязалась перестрелка. Бойцы подразделения Omega и батальона специального назначения нейтрализовали захватчиков и освободили заложника.

Начальник 1-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями Госполиции Роман Яшин заявил, что в реальной жизни в полицию время от времени поступают звонки о похищениях людей. Часто это делают лица, ранее известные похищенному, например, с целью вымогательства денег.

Однако бывают и случаи, когда подозрения в похищении не подтверждаются. В любом случае Госполиция незамедлительно реагирует на звонки о похищениях. Опыт показывает, что похитителей выявляют и арестовывают, а Госполиция ранее предотвращала запланированные случаи похищения людей.

Полиция реагирует на все вызовы, поэтому даже лица, которые разыгрывают похищение в шутку и ситуация требует вмешательства полиции, должны помнить, что такое поведение может повлечь за собой уголовную ответственность.

“Учитывая тенденции, подобные учения, более приближенные реальной жизни, очень нужны. Они помогают повысить квалификацию полиции и исправить недостатки. Учения подтвердили, что в Госполиции и наших учреждениях сотрудничества работают профессионалы высокого уровня, которые способны решать такие сложные ситуации”, - отметил Яшин.