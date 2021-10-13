В среду, 13 октября, вскоре после 10 часов утра в очереди в пункт вакцинации от Covid-19 в торговом центре Rīga Plaza стояло примерно 100 человек. По наблюдениям портала Delfi, после очередь стала увеличиваться.

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Пришедшие люди были достаточно спокойными и тихими, одна девушка замоталась в плед, возможно, из-за болезни, а некая старушка сидела на скамейке, которую принесла с собой. В основном в очереди стояли люди трудоспособного возраста.

Если к вакцинации жители проявили большой интерес, то о самом торговом центре так сказать нельзя: супермаркет был совсем пустым, не считая продуктового магазина Maxima, куда можно попасть без ковид-сертификата.

Сообщается, что в ответ на решение Кабинета министров и растущий интерес общества к прививкам от Covid-19 с понедельника, 11 октября, в Латвии расширили возможности получения вакцины.

Вакцинация по-прежнему будет доступна в торговых центрах. Некоторые пункты вакцинации продолжат работу без смены локации, а какие-то из них придется переместить к входам в торговые центры или же организовать их снаружи супермаркетов. Отдельные пункты вакцинации будут закрыты, но для них найдут альтернативные локации.