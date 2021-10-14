ВИДЕО: Протестующие у Сейма просят отменить требование об обязательной вакцинации от Covid-19

Утром в четверг, 14 октября, у Сейма собрались несколько десятков пожарных и более 100 их сторонников, чтобы выразить протест против установленного порядка обязательной вакцинации от Covid-19, сообщает агентство LETA.

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Несколько десятков сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) сегодня утром провели короткую акцию протеста перед парламентом, выступая против требования об обязательной вакцинации работников государственного сектора. К ним присоединились еще около 100 человек, которые остались у Сейма даже после ухода пожарных.

У одной женщины в руках был плакат с надписью "Стоп вакцина!". На другом плакате был размещен следующий текст: ""Нет!" разделению людей на вакцинированных и людей без прав". Некоторые протестующие принесли с собой флаги Латвии, а один человек повесил себе на шею звонок. Собравшиеся выкрикивали требования о "свободе".

Присутствующие пользуются случаем, чтобы обратиться к парламентариям, выражая недовольство к заходящим в Сейм коалиционным депутатам. Некоторые депутаты оппозиции останавливались, чтобы поговорить с протестующими. За происходящим у здания парламента наблюдают около 20 полицейских.

Сотрудники VUGD собрались у Сейма в четверг, чтобы передать спикеру парламента Инаре Мурниеце открытое письмо с призывом не поддерживать постановление Кабинета министров, предусматривающей увольнение работников без действительного ковид-сертификата с 15 ноября.

Как порталу Delfi ранее рассказали представители VUGD Андрис Целминьш и Эгил Ульянов, сотрудники структур внутренних дел хотят привлечь внимание законодательной власти и общества в целом, поскольку такое решение правительства и впоследствии решение Сейма создаст существенные риски безопасности. Уже сейчас в службе наблюдается острая нехватка работников и многие от перегрузки и дополнительных смен находятся на грани выгорания.

Еще большая потеря работников уже будет реальной угрозой для выполнения основных функций государства. Кроме того, пожарные выступают против системы наказания коллег в виде "отстранения от выполнения обязанностей": то есть, сотрудники остаются без дохода и рискуют стать нищими с учетом низкой оплаты труда работающих в этих структурах.

Пожарные также направили коллективное письмо депутатам Сейма, надеясь на понимание серьезности ситуации и рисков, которые такое безответственное решение создаст для системы внутренних дел.

В письме сотрудники VUGD призвали найти баланс между сокращением распространения Covid-19 и повседневным обеспечением человеческих жизней, напомнив, что трагедии могут случиться в любое время. Также представители службы подчеркнули важность способности органов внутренних дел действовать быстро и профессионально.

"Уже сейчас нехватка кадров создает риски реагирования — еще больший дефицит может поставить под угрозу выполнение основных функций государства, обеспечивающих право каждого гражданина на безопасность", — говорится в письме представителей пожарной службы.

Как порталу Delfi ранее указала представитель VUGD Агрита Витола, сейчас пожарных не отстраняют, также не поступили и заявления об увольнении от сотрудников.

Работа продолжается и обеспечивается выполнение служебных функций.

"Уровень вакцинации в VUGD значительно увеличился на этой неделе. Если раньше он составлял около 1% в неделю, то количество людей, вакцинированных на прошлой неделе, увеличилось на 10%. В настоящее время 68% сотрудников вакцинированы и в целом в 73% сотрудников имеют ковид-сертификаты", — подчеркнула Витола.

Она отметила, что в настоящее время сотрудники VUGD могут выполнять свои обязанности до 15 ноября без ковид-сертификата, для работы годится и отрицательный результат теста на Covid-19.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 11 октября, вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в Латвии в связи с Covid-19. Во время этого периода будет действовать ряд ограничений, которые в основном касаются непривытых от Covid-19 жителей.