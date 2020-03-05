ВИДЕО. Протесты против региональной реформы: на дорогах Латвии — колонны тяжелой техники

Более 400 единиц тяжелой техники сегодня, 5 марта, выехали на дороги Латвии, протестуя против административно-территориальной реформы. Протестные заезды проходят в 15 местах Латвии, сообщает LETA.

Из Элеи в Елгаву этим утром отправились более 70 единиц тяжелой техники, сообщил агентству LETA организатор протеста, генеральный секретарь Латвийской "Зеленой" партии Петерис Димантс.

"Это утро — глоток свежего воздуха после того бреда, в котором жители регионов находились в последние месяцы, когда их мнение не интересовало власть. Депутаты Сейма его откровенно игнорировали", — заявил Димантс.

Он считает, что эта акция протеста дает людям надежду, что Сейм остановит принятие "нелогичных решений" в рамках административно-территориальной реформы.

Вереница тяжелой техники медленно ехала по шоссе в направлении Елгавы. За акцией следили сотрудники Дорожной полиции и Полиции самоуправления.

Еще 100 единиц тяжелой техники планирует выдвинуться из Пилскалне в Свенте, из-за чего будет затруднено движение на региональной дороге между населенными пунктами. На Таллинском шоссе акция протеста проходит в районе Скулте. Десять единиц тяжелой техники собираются у Алсунгского дома культуры. Из Кандавского края до Тукумса поедет 40 единиц тяжелой техники, из-за чего может быть затруднено движение на Вентспилсском шоссе. Протестующие жители Вентспилсского края поедут от Попе до Усмы, жители Талси начнут путь от Талсинского виадука. Всего запланированы 15 маршей протеста. Все они проходят в четверг утром.

Как уже сообщалось, Сейм сегодня во втором чтении начнет рассматривать законопроект об административно-территориальной реформе. 40 самоуправлений недовольны ходом рассмотрения реформы и считают, что их мнение никто не учитывает.

Согласно законопроекту, количество самоуправлений в 2021 году в Латвии уменьшится со 119 до 40.