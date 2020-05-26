Во вторник, 26 мая, Госполиция запустила новую кампанию по безопасности дорожного движения "Агрессивное вождение оставляет шрамы. В качестве одной из превентивных мер будут представлены видеоролики, наглядно показывающие опасность, которую лихачество на дорогах представляет для окружающих и для самого себя.

Цель кампании — напомнить о том, что скорость и агрессия на дороге часто приводят к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям.

"Можно поставить знак равенства между агрессивным вождением и правовым нигилизмом. Ни для кого не секрет, что люди торопливы, и зачастую складывается впечатление, что правила дорожного движения написаны для кого-то другого", — пояснил глава Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис.

Как сообщил руководитель департамента квалификации Дирекции безопасности дорожного движения Юрис Тетерис, проведенный в прошлом году опрос показал, что 92% водителей агрессивное вождение считают проблемой, а у каждого третьего есть друг или знакомый, который пострадал в ДТП из-за агрессивной езды.

В Латвии действует система начисления штрафных очков за нарушения правил дорожного движения. При достижении определенного количества очков за агрессивную езду водитель должен посещать группу психологической коррекции. В прошлом году такие группы посещали 250 человек.

Согласно наблюдениям полиции, посещение групп помогает изменить поведение водителей, но не всех. Есть водители, которые после посещения групп какое-то время соблюдают правила дорожного движения, но затем вновь допускают нарушения.