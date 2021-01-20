Позавчера, 18 января, в 13.24 сотрудники Видземского управления Рижской муниципальной полиции прибыли по вызову в Дзирциемс, где жительница заметила за забором неподвижно лежащего на земле соседа, сообщается в аккаунте Rīgas pašvaldības policija.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Прибывшим полицейским женщина рассказала, что пошла в сарай за дровами и услышала вой собаки. Подозревая, что собака голодная, она перекинула через забор куски хлеба и колбасы. Но собака не спешила за едой. Тогда они с мужем подошли к воротам и через забор заметили соседа, лежащего на земле.

Женщина немедленно сообщила об этом оперативным службам.

Первыми прибыли полицейские, которые при первичном осмотре сделали вывод, что мужчина, по всей видимости умер уже несколько дней назад. Рядом с ним была большая собака, преданно сидящая со своим хозяином.

Собака выглядела голодной и напуганной, но не агрессивной. Полицейским удалось выманить ее со двора и привязать к оперативному транспорту, до проведения дальнейшего расследования.

Тем временем, в дежурной части были проверены личные данные домовладельца. Выяснилось, что мужчина числился владельцем четырех собак. Соседка также добавила, что в доме могут остаться еще три собаки без еды и воды.

Через несколько минут на место прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), которые официально подтвердили смерть. Следовательно, на место происшествия была вызвана Государственная полиция.

Вскоре после этого выяснилось, что у умершего есть дочь. Полиция связалась с ней и проинформировала о произошедшем, а также о том, что четыре собаки остались без присмотра. Женщина объяснила, что не может взять на себя ответственность за собак, и попросила отвезти их в приют.

Поэтому, на место происшествия были вызваны и сотрудники приюта для животных Ulubele. Учитывая, что и двор, и дом были захламлены, на место были вызваны и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Дверь в дом пришлось взломать, чтобы в нее могли войти собачники и поймать оставшихся животных.

Две собаки были пойманы относительно быстро. Однако из-за захламления дома, третью собаку пришлось искать несколько часов. Все собаки устали и были отвезли в приют для животных Ulubele, где им оказана медицинская помощь.

Теперь четвероногие будут ждать новых хозяев после завершения всех формальностей.