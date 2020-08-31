ВИДЕО: Сразу после выборов на велотрек "Марс" пришли пилить деревья; идет акция протеста

В понедельник, 31 августа, на территорию бывшего велотрека "Марс" пришли люди с пилами. Защитники территории собрались на акцию протеста и мешают движению по улице Бривибас.

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Активисты, которые хотят, чтобы на территории бывшего велотрека был парк, а не новое здание Службы госбезопасности, призывают всех собраться в парке и не дать пилить деревья. Уже собралось около 20 человек. Они пересекают пешеходные переходы пешком и на велосипедах. Некоторые активисты хромают и даже ползут, задерживаясь на красный свет. Возле территории "Марса" постепенно образуется пробка.

Полиция пытается освободить проезжую часть и помогает людям перейти дорогу или даже уносит их с проезжей части. На место акции прибыли дополнительные силы полиции, которые пытаются регулировать движение, но периодически кто-то из протестующих ложится на дорогу.

Активисты скандируют: "Marsa parks! Marsa parks!" ("парк "Марс").

Полиция попыталась задержать одного из активистов, в конфликт с полицией вступила его мать.

Pie Marsa parka šobrīd. Analoģijas ar austrumvalsti satriecošas pic.twitter.com/rZBpILsxhM — Ingmārs Pūķis (@PuukjisIN) August 31, 2020



Защищающие молодого человека другие активисты кричат о том, что полиция должна разбираться с теми, кто пилит деревья, потому что они приехали на машинах с закрытыми номерами. Агентство LETA тоже отмечает, что номерные знаки на машинах рабочих с пилами закрыты. Их на территории за забором довольно много, и деревья пилятся в довольно бодром темпе, а кусты сразу распиливаются на щепки.

Как сообщалось, новое здание Службы госбезопасности будет построено на территории бывшего велотрека "Марс". Решение принималось тайно, и жители окрестных домов возмущены — они надеялись, что у них будет парк, котором де-факто это территория была уже давно, а полноценного парка в том районе нет.

Среди защитников парка есть члены партии "Прогрессивные", которая вместе с "Развитие/За" победила на выборах в Рижскую думу.

Visi uz Marsa parku aizstāvēt kokus. Jau sāka zāģēt. TAGAD! pic.twitter.com/hRVMq6a883 — Māris Kalējs (@mariskalejs) August 31, 2020