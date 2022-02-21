ВИДЕО: Участок дороги Гулбене – Смилтене полностью разрушен ямами

На участке дороги Гулбене — Смилтене (P27) от Тауре до Гулбене (34,87 – 61,22 км) автомобилистам и другим участникам дорожного движения до укладки нового дорожного покрытия придется считаться с дискомфортом и медленным движением из-за появившихся ям, которые удалось заснять на видео очевидцам. В Latvijas Valsts ceļi подтвердили, что проблема действительно существует.

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Как сообщили в Latvijas Valsts ceļi, осенью прошлого года на проблемном участке начались ремонтные работы, в ходе которых рабочие заменили водопропускные трубы, а реконструкция асфальтобетонного покрытия должна начаться в этом году.

Еще до начала ремонтных работ этот участок региональной дороги находился в очень плохом состоянии, а сейчас из-за неустойчивой зимней погоды практически полностью разрушен. Перепады температуры воздуха, осадки и оттепель, сменявшая морозы, поспособствовали образованию большого количества ям на и без того неоднородной поверхности.

На некоторых участках P27 дорожное покрытие уже небезопасно для движения транспорта, поэтому разрешенная скорость снижена. Как только наступят подходящие погодные условия, на проблемном участке возобновятся ремонтные работы.

Похожая ситуация наблюдается на участке региональной дороги Плявиняс — Мадона — Гулбене (Мадона — Цесвайне) (P37) от Мадоны до Цесвайне (42,78 — 60,14 км). Здесь на некоторых участках также действует ограничение скорости, так как дорожное покрытие находится в очень плохом состоянии и быстро обрастает ямами.

В связи с изменением погодных условий и постоянными колебаниями температуры воздуха на участках региональных и местных дорог страны, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, могут появляться выбоины.