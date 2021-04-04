ВИДЕО: В центре Риги на месте Дворца спорта появятся огороды

Помидоры и огурцы можно будет вырастить и не выезжая на дачу, прямо в центре Риги. На месте Рижского дворца спорта совсем скоро появятся огороды, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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Рижский дворец спорта закрыли в 2007 году, годом позже здание было снесено. Его новый владелец на этой территории планировал построить многофункциональный квартал с квартирами, офисами и магазинами, но так и не построил. С тех пор эта территория пустует и зарастает бурьяном. Но в этом году здесь появится зеленая зона.

Строительный котлован превратится в луг, но с тем же самым холмистым ландшафтром, а на территории вокруг него появятся временные огородики. Всего их будет 150. Копать грядки не понадобится, рассада будет высаживаться в специальные высокие ящики. Осталось их только собрать и заполнить землей.

"Идея родилась год назад. Я живу здесь, рядом, через улицу — и окна спальни выходят на эту территорию. Из-за пандемии было время смотреть в окно, и появилось желание завести свой сад, чтобы он был поближе к дому. А здесь есть свободная территория, вокруг много домов — и я подумала: может, и у других людей есть мечта о городском огородике", — рассказала Ренате Пранцане, автор идеи.

Переговоры с владельцами территории — эстонским предприятием Rotermann — прошли успешно, был заключен договор бесплатной аренды на 3 года, рассказывает Ренате. Желающих арендовать городской огородик оказалось больше, чем самих огородиков. Сейчас в очереди ждут 60 человек.

Сезон будет открыт, как только позволит эпидемиологическая ситуация, говори Ренате. Причем эта территория будет открыта для всех. Те, у кого здесь нет огородика, смогут отдохнуть на лугу, где планируется по возможности проводить культурные и экологические мероприятия.