ВИДЕО. В четверг начнется демонтаж последнего элемента памятника в парке Победы — 79-метрового обелиска

В Риге в Пардаугаве сегодня начнется демонтаж последнего элемента памятника в парке Победы — обелиска высотой в 79 метров с изображением звезд.

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Утром в четверг у памятника были сняты остававшиеся государственные флаги Латвии и Украины. Также строители продолжают расчищать бассейн возле памятника.

По наблюдениям корреспондента портала Delfi, на месте событий нет протестующих и зевак. Все происходит под надзором большого числа стражей порядка с мобильными машинами видеонаблюдения, которые часто используются на акциях протеста.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис призвал жителей не посещать парк Победы в Пардаугаве, где начинается демонтаж последнего элемента памятника — обелиска высотой в 79 метров.

Стакис призвал жителей не мешать процессу сноса, и наблюдать за происходящим в трансляции онлайн.

Представителям масс-медиа разрешили приблизиться к месту демонтажа, чтобы процесс был зафиксирован.

Решение о демонтаже советского памятника строители приняли сегодня, оценив реальную ситуацию, признался агентству LETA Стакис.

Вчера вечером, после очень долгого заседания Рижской думы, состоялось оперативное совещание, на котором строители проинформировали о реальной ситуации, связанной с состоянием объекта, и выразили готовность сегодня же демонтировать объект.

Строители ранее выяснили, что ситуация на стройплощадке отличается от запланированной, например, бронзовые статуи на самом деле не были сделаны из бронзы, а лишь покрыты ею.

Строители согласовали свои действия с чиновниками самоуправления и силовиками, давшими согласие на демонтаж.

Стакис признал, что демонтаж памятника в кратчайшие сроки позволит быстрее снизить напряженность в обществе. Кроме того, нельзя забывать об обширных мерах безопасности, которые реализуются вокруг памятника в это время каждый день.

Работы по сносу памятника были начаты во вторник, 23 августа. Во вторник были повалены бронзовые фигуры трех советских воинов, в среду — женская фигура, в которой был воплощен образ Ники — богини Победы в древнегреческой мифологии.

Снос памятника идет стремительными темпами. Рижская дума не дает информацию о том, на какой фазе находится демонтаж.

Работа по сносу памятника привлекает внимание людей, но толп нет. В окрестностях памятника дежурит много полицейских. Представители органов правопорядка заранее призывали жителей не появляться в районе площадки демонтажа.

С 22 августа в окрестностях памятника в парке Победы полиция по разным причинам задержала 27 человек, подтвердил сегодня в программе "900 секунд" теканала TV3 заместитель начальника Главного управления полиции порядка Госполиции Ансис Пумпурс.

Сегодня Административный окружной суд вынесет сокращенное решение по заявлению Русского союза Латвии (РСЛ), который оспорил решение Рижской думы не разрешать проведение акции протеста против сноса памятника советским воинам в парке Победы.

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину. И если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались малоосуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении Закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника — объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года. Чтобы процесс демонтажа уложился в сроки, законодатели в виде исключения упростили процедуру проведения Рижской думой конкурса на исполнение строительных работ. Название компании, которой доверен снос памятника, до сих пор не названо — из соображений безопасности.

Сумма расходов на демонтаж памятника — 2,1 млн евро. Планируется, что государство будет финансировать около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования — 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.