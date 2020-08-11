ВИДЕО: В эту пятницу в Елгаве начнет курсировать беспилотный автобус

Без руля, без водителя, без платы за проезд — такой автобус с 14 августа начнет курсировать в Елгаве. Беспилотное и роботизированное средство передвижения в Латвии будут тестировать впервые. Пока только на небольшом участке и только две недели, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на LTV7.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Елгаве робоавтобус пока будет курсировать только по одному определенному маршруту — на Острове Паста. Вернуться с пляжа можно будет не на велосипеде, не на электричке, а на роботизированном автобусе. Внутри нет шофера, но есть оператор.

Управлять им не сложнее, чем просто проехаться на лифте, поэтому оператор здесь "для галочки". Дело в том, что, согласно латвийским законам, в стране запрещены транспортные средства без водителя. В случае с роботизированным автобусом человек во всем процессе скорее наблюдающий.

"Во время демонстрационных заездов, которые пройдут в августе, прокатиться на автобусе сможет любой житель Елгавы или гость города. А в будущем мы нацелены на то, что такие автобусы могут потихоньку войти в постоянный обиход", — считает Райтис Маджулис, представитель Земгальского региона планирования

Для этого придется менять законы, а также приобрести сами средства передвижения. Несколько недель аренды и обслуживания автобуса Земгальскому региону планирования обошлись в сотню тысяч евро. На вопрос, безопасен ли он, власти отвечают утвердительно. За движение беспилотного автобуса отвечают 16 различных сенсоров, шесть из них — снаружи.

Ради безопасности автобус без водителя запрограммирован развивать скорость до 20 километров в час, хотя может ехать и в два раза быстрее. Расписание его движения в Елгаве можно найти на странице местного самоуправления jelgava.lv. А в сентябре беспилотный автобус отправится в другой латвийский город — Айзкраукле, где также две недели с 9 сентября будет возить всех желающих до местного историко-художественного музея.