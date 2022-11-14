ВИДЕО. В Германии открыт мемориал павшим бойцам НАТО: там есть имена военнослужащих из Латвии

В Потсдаме (Германия) 11 ноября открыли мемориал, где увековечены имена военнослужащих НАТО, погибших или умерших во время военных операций в Афганистане. Помимо немецких военнослужащих, там также есть имена и двух бойцов из Латвии: капрала Дависа Балтаболса и Эдгара Озолиньша.

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Как сообщает в своем аккаунте на FB Механизированная бригада пехоты Национальных вооруженных сил (НВС), мемориал называется "Лес памяти".

Эдгар Озолиньш — первый латвийский военнослужащий, погибший в Афганистане. 11 августа 2008 года в Афганистане в ходе выполнения своих служебных обязанностей во время взрыва мины пострадали 4 военнослужащих из Латвии, один — погиб. Латвийские военнослужащие сопровождали представителей СМИ. На обратном пути из Меймана на военную базу автомобиль взорвался: сработало импровизированное взрывное устройство, которое было приведено в действие с расстояния.

Foto: Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde

Капрал Давис Балтаболс родился в 1979 году в Лимбажи. В НВС служил с 2003 года. Капрал участвовал в международной операции уже второй раз. В 2005 году ему была присвоена медаль "За участие в международных операциях" и другие награды. 25 июля 2009 года латвийский патруль в Афганистане столкнулся с боевиками, произошла перестрелка.

Foto: KathMilitärseelsorge

Во время перестрелки состояние здоровья Балтаболса ухудшилось, и он бы доставлен в военный госпиталь для оказания неотложной помощи. 26 июля его перевезли в госпиталь Кобленца на территории Германии, где 5 августа он скончался.

Foto: DELFI