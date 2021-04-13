ВИДЕО: В Илукстском крае засняли бегущего медведя
Foto: LETA

В Бербенской волости Илукстского края утром 13 апреля заметили бурого медведя, сообщает организация Sēlijas salas.

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Медведь замечен недалеко от информационного центра природного парка "Долина Двиете". На видео зафиксировано, как он на большой скорости пересекает долину и отправляется в сторону Пилскалне, забежав в лес.

"Заметил его и побежал домой за телефоном. Руки дрожали от волнения. Это все-таки не то зрелище, которое видишь каждый день. Медвежьи следы недалеко от нас в Двиетском лесу фиксировали и охотники. Возможно, это одно и то же животное", — рассказал очевидец Атис Муйжниекс.

Гид информационного центра Долины Двиеты Бенина Штрауса считает, что в природе все возвращается к равновесию: медведей здесь видели еще 35 лет назад, а следы замечали еще прошлым летом, а неподалеку, возле озера Илзес, люди сфотографировали медвежьи следы месяц назад.

Уже 15 лет в этих местах живут дикие лошади и коровы, но, как отмечает Штрауса, бояться за них не надо: они не ходят по одному, а медведь не нападает на стада.

16 марта сообщалось о медведе в Лейманской волости Екабпилсского края, а 24 марта — о медведе в Виеситской волости. Возможно, это один и тот же медведь.

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