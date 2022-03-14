ВИДЕО: в Кенгарагсе возник пожар в жилом доме

Очевидцы сообщают о серьезном пожаре в пятиэтажном жилом доме в Кенгарагсе, расположенному на ул. Локомотивес, 64.
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Как сообщают очевидцы пожар возник в одной из квартир многоквартирного дома. Никто из жителей не пострадал, но задымление происходило на нескольких этажах. Судя по фотографиям, на месте происшествия работали несколько машин пожарно-спасательной службы.
Видео пожара было выложено в группе "Кенгарагс" в Facebook.
К сожалению, порталу Delfi не удалось получить подтверждения о ЧП в Государственной пожарно-спасательной службе.
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