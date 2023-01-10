ВИДЕО: В Киев отправились подаренные Ригой автобусы

Сегодня в 8:15 из Риги, с улицы Вестиенас, 35 в Киев отправились десять подаренных Ригой автобусов, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс, председатель правления муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса, руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта и посол Украины в Латвии Александр Мищенко.
Рижанам ранее предложили заполнить автобусы гуманитарной помощью — товарами для детей, предметами гигиены, продуктами длительного хранения, питьевой водой, а также кормом для домашних животных.
Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ранее заявил, что автобусы, предназначенные для Украины, находятся в хорошем состоянии и хоть и б/у, но могут прослужить еще несколько лет.
Автобусы из Риги отправятся до украинско-польской границы, где их встретят и погонят дальше представители Украины.
Первые 11 подаренных Ригой автобусов, наполненных предметами гуманитарной помощи, отправились в Украину в конце апреля 2022 года.
Ceļā uz savām jaunajām mājvietām Kijivā devušie visi 10 mūsu autobusi. Tie pildīti ar ļoti vajadzīgajām lietām un rīdzinieku laba vēlējumiem kara pārņemtās Ukrainas iedzīvotājiem.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 10, 2023
Lai veiksmīgs ceļš arī mūsu autobusu vadītājiem! #SlavaUkrainii 🇺🇦 pic.twitter.com/rkCbT81Y6e