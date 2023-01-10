ВИДЕО: В Киев отправились подаренные Ригой автобусы
Foto: LETA

Сегодня в 8:15 из Риги, с улицы Вестиенас, 35 в Киев отправились десять подаренных Ригой автобусов, сообщили агентству LЕТА в управлении по связям Рижской думы.

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс, председатель правления муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса, руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта и посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

Рижанам ранее предложили заполнить автобусы гуманитарной помощью — товарами для детей, предметами гигиены, продуктами длительного хранения, питьевой водой, а также кормом для домашних животных.

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ранее заявил, что автобусы, предназначенные для Украины, находятся в хорошем состоянии и хоть и б/у, но могут прослужить еще несколько лет.

Автобусы из Риги отправятся до украинско-польской границы, где их встретят и погонят дальше представители Украины.

Первые 11 подаренных Ригой автобусов, наполненных предметами гуманитарной помощи, отправились в Украину в конце апреля 2022 года.

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