ВИДЕО: В Латвии машины полиции начнут вещать на улицах о необходимости людям соблюдать дистанцию

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил в своем профиле в Twitter, что со вторника, 31 марта, по всей Латвии на служебных машинах Госполиции начнут устанавливать специальные звуковые установки, которые будут напоминать окружающим о необходимости соблюдать двухметровую дистанцию ради борьбы с распространением вируса Covid-19.

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Гиргенс также отметил, что данная практика уже успешно применяется в других странах в рамках связанных с коронавирусом превентивных мер.

Напомним, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, в целом в стране инфицировано 376 человек.

Положительный результат выявлен в 2,6% случаев, уровень распространения Covid-19 в Латвии — 19,6 случаев на 100 000 человек населения.