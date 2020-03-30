ВИДЕО: В Латвии машины полиции начнут вещать на улицах о необходимости людям соблюдать дистанцию

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил в своем профиле в Twitter, что со вторника, 31 марта, по всей Латвии на служебных машинах Госполиции начнут устанавливать специальные звуковые установки, которые будут напоминать окружающим о необходимости соблюдать двухметровую дистанцию ради борьбы с распространением вируса Covid-19.
Гиргенс также отметил, что данная практика уже успешно применяется в других странах в рамках связанных с коронавирусом превентивных мер.
Напомним, что за прошедшие сутки в Латвии выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, в целом в стране инфицировано 376 человек.
Положительный результат выявлен в 2,6% случаев, уровень распространения Covid-19 в Латвии — 19,6 случаев на 100 000 человек населения.
🔊 Ciešā sadarbībā ar @Valsts_policija, atbilstoši citu valstu praksei, dienesta mašīnās tiks uzstādīts speciāls skaņas signāls ar brīdinājumu par distancēšanās noteikumiem. Sākot ar rītdienu ar šādu brīdinājuma signālu aprīkosim auto visos Latvijas reģionos! #COVID19 🦠 pic.twitter.com/OrdOLCO4pd— Sandis Ģirģens (@SandisGirgens) March 30, 2020