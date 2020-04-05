ВИДЕО: В Марупе засняли пыльный вихрь "Чертова швабра"
Foto: Скриншот видео skaties.lv

В субботу, 4 апреля, в Марупе заметили крупный пыльный вихрь — очевидцы засняли его на видео, пишет Rus.Lsm.lv. Это природное явление в Латвии можно увидеть каждую весну, иногда также летом и сухой осенью.

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Такие столбы пыли обычно неопасны, поскольку теряют силу, столкнувшись с небольшими препятствиями — кустами, деревьями, зданиями, и чаще всего ущерба им не наносят. Латышское народное название этого явления — "Чертова швабра" (Velna slota).

Пыльные вихри весной появляются в солнечные и теплые дни, когда преобладает медленный ветер. Сухой воздух — так обычно бывает в ясные весенние дни — прогревается неравномерно, местами очень быстро, поэтому отдельные воздушные массы, которые согрелись больше, быстрее поднимаются вверх — и иногда создают вихрь.

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rus.DELFI.lv

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