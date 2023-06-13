В многоквартирном жилом доме в Скулте во вторник, 13 июня, произошел взрыв. В результате ЧП пострадал один человек, еще 23 жильца были эвакуированы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Информацию о взрыве на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома спасатели получили в 9.38. Прибывшие на место сотрудники ГПСС обследовали здание и эвакуировали из него 23 человека.







В результате инцидента пострадал один человек. Он был передан медикам.





Возгорания обнаружено не было, но в результате взрыва был поврежден один легковой автомобиль.





На место происшествия также прибыли представители муниципальных служб и Госполиции. В настоящее время ведется расследование причин взрыва.