Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы, сообщает портал Delfi.

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У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер.

Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.

В свою очередь, заборы возле памятника оборудованы светонепроницаемой пленкой, отмечает Delfi.

Утром во вторник у памятника также дежурят сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции. По периметру территории можно увидеть не менее десяти микроавтобусов стражей порядка.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 августа, были начаты подготовительные работы для сноса памятника. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих, которых удалось разогнать примерно в течение часа. Всего полиция задержала семь человек.