В пятницу, 18 августа, из-за грозы и ливня во многих районах столицы были затоплены улицы. Жителей Риги призывают сообщать о местах, где затруднено движение транспортных средств.

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Жителей Риги призывают сообщать о затопленных улицах

После сильных дождей в столице, рижан призывают сообщать о затопленных улицах, на которых затруднено движение транспортных средств, в Центр управления дорожным движением Рижской думы по бесплатному телефону 80003600.

Департамент сообщения Рижской думы напоминает, что при таком большом и одновременном количестве осадков канализация не может слить сразу весь объем воды. Вода сливается постепенно. Также следует учитывать, что дождевая вода стекает медленнее в местах, где сточная система еще не восстановлена.

Во время сильных дождей затапливаются те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не восстановлена ​​система ливневой канализации. Новые системы дождевой канализации сооружаются на вновь строящихся улицах и транспортных сооружениях, а также на реконструируемых улицах. Ежедневно проводятся профилактические работы, проверяются как насосные станции, так и коллекторы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу во время дождей.

В Риге из-за непогоды опаздывает общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы опаздывают в среднем на 20 минут, трамваи — на 15 минут, сообщает предприятие Rīgas satiksme. Движение в городе замедлилось из-за погодных условий, что привело к задержкам общественного транспорта. Также предприятие признало, что из-за проливного дождя затоплены рельсы на нескольких маршрутах трамваев. Предприятие не уточняет о каких маршрутах идет речь.

Как уже сообщалось, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил желтый уровень предупреждения о грозах в Риге на оранжевый уровень предупреждения.

Жители Риги спешат поделиться фотографиями и видео в социальных сетях.

Valdemāra ielā uzradies, iespējams, augstākais ūdenskritums Latvijā pasaulē. pic.twitter.com/dPNSFfDktD — Ivars Brediks (@ivarsbrediks) August 18, 2023

— Jurijs Žigajevs (@jzigajev) August 18, 2023

Visu cieņu par atdevi! pic.twitter.com/KAsWU4Laan — Paulius Jakelis (@PauliusJakelis) August 18, 2023

Citadeles ielas jūras līcis pic.twitter.com/4upXrpY2fi — Mārtiņš Zelčs (@tirgus_tante) August 18, 2023

В Елгаве работают все насосные станции

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После проливных дождей все насосные станции Елгавы работают на полную мощность.

С 17.10 до 18.40 в Елгаве выпало 51,78 миллиметра осадков, что больше половины месячной нормы, которая составляет 76,8 миллиметра.

После сильного дождя некоторые улицы Елгавы были затоплены, самоуправление призывает водителей быть осторожными.

Специалисты муниципального учреждения Pilsētsaimniecība проведут осмотр города на предмет выявления повреждений. В некоторых районах, если вода будет продолжать накапливаться, овраги могут быть заблокированы, и их необходимо будет освободить.

Интенсивное количество осадков создает повышенную нагрузку на инфраструктуру дождевой канализации, которая не в состоянии так быстро отводить воду с улиц, в результате чего образуются глубокие лужи. Для полного слива воды требуется не менее двух часов.

Если во время грозы обнаружено повреждение городской инфраструктуры, жителей просят звонить по телефону поддержки 8787. Также жителям предлагается сообщать о повреждении электроснабжения на сайте "sadalestikls.lv".

Согласно сообщениям в социальных сетях, из-за сильного дождя был затоплен также открытый концертный зал Mītava, где этим вечером планировался концерт объединения современной народной музыки Raxtu raxti и камерного оркестра Sinfonietta Riga.



