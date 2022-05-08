ВИДЕО: В Риге на дамбе АВ в поддержку Украины посадили подсолнухи

В Риге на дамбе АВ начали символическую акцию в поддержку Украины и вступления этой страны в Евросоюз. Участвовать в акции — посадить и вырастить подсолнух — может каждый, сообщает rus.LSM.lv.

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Клумбу для подсолнухов соорудили на рижской дамбе АВ около флагштока. Клумба тоже имеет форму подсолнуха. Участники акции приносят саженцы. Клумбу оформляют садовники предприятия Rīgas dārzi un parki.

"Мы очень горды тем, что выбрали наши территории, где мы можем быть ответственными за эту новую клумбу. Ее специально сделали, скажем так, в честь украинских людей, которые борются за независимость всей Европы", — пояснила Анита Скудра, представитель Rīgas Meži.

"Мы сейчас ищем цифровое решение: возможно, это будет карта Латвии — и каждый сможет там разместить свой рассказ о подсолнухах, фото от саженца до большого цветка. Мы уже начали думать, что нам нужно организовать и конкурс — у кого будет самый высокий подсолнух, у кого будет самый большой цветок и тому подобное", — отметила Кристине Зонберга, директор Латвийского гражданского альянса.

Украинская художница Мария Зенькова подарила Риге свою картину с подсолнухами — как благодарность Латвии за поддержку.

"Для меня это очень трогательно и очень нежно, потому что подсолнух, это Солнечный цветок. Я очень рада, что в Латвии увеличится количество солнца… Для меня и для каждого украинца будет очень трогательно увидеть в каких-то моментах и каких-то местах поддержку: она не словами, а просто вот таким образом — картинка. Это очень ценю и очень любим", — отметила она.

Картину с подсолнухами унес мэр Риги Мартиньш Стакис. Столичный градоначальник обещает повесить картину в своем кабинете, поскольку предыдущие мэры не оставили ему никаких картин.