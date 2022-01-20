ВИДЕО. В Риге открыли памятник Гунару Астре

В центре Риги в четверг был отрыт памятник борцу за независимость Латвии Гунару Астре. Мероприятие едва не было сорвано из-за хулиганских действий группы лиц, освиставших выступление президента ЭгилаЛевитса и министра юстиции Яниса Борданса.

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Борца за независимость Латвии Гунара Астру судили два раза: в 1961 и 1983 годах. После восстановления в Латвии независимости он был оправдан по обоим делам.

"Я бы пожертвовал еще пятнадцать лет своей жизни, своей свободы, даже свою жизнь, если бы у меня была возможность обратиться к латвийскому народу по латвийскому телевидению в течение 15-20 минут", — говорил Астра незадолго до своего ареста в начале 1980 года.

Его слова частично сбылись. Астра был арестован, а вскоре после освобождения из лагеря умер при невыясненных обстоятельствах.

"Я верю, что это время исчезнет, ​​как злой кошмар. Это дает мне силы стоять здесь и дышать. Наш народ много страдал, он поэтому уже научился, и он вынесет эти темные времена", — заявил Астра на судебном процессе, который проходил в декабре 1983 года.

18 ноября 1993 года в Риге возле здания, где ранее находилось Министерство юстиции (ул. Бривибас, 34), в память о Гунаре Астре была установлена памятная доска. В свою очередь 14 июля 2020 года Кабинет министров поддержал инициативу министра юстиции Яниса Борданса установить Астре памятник.

На церемонии открытия присутствовали президент Латвии Эгилс Левитс, глава Минюста Янис Борданс, президент Общества баррикад 1991 года Ренарс Заляй, скульптор Глеб Пантелеев и многие другие.

Во время выступления Левитса и Борданса собравшиеся на мероприятии люди начали освистывать говорящих, а также криками выражать свое недовольство. У многих из них с собой были свистки. В итоге, министр юстиции обратился к недовольным гражданам и попросил их либо прекратить свои действия, либо покинуть памятное мероприятие. Также он назвал их прислужниками оккупантов и заявил, что испытывает стыд и позор за их действия.

В Госполиции порталу Delfi пояснили, что действия группы лиц на мероприятии будет оценены на предмет возможных нарушений.