ВИДЕО: В Риге проходит новая акция против ковидных ограничений

Несмотря на просьбы Государственной полиции не устраивать несанкционированные митинги, в субботу, 18 сентября следую призыву лидера партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, в Старой Риге стали собираться жители, протестующие против установленного в стране порядка вакцинации против Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На пикете будут выдвинуты ультиматум президенту Эгилу Левитсу о сохранении добровольной вакцинации против "Covid-19" и другие требования.

Шлесерс сообщил, что Рижская дума не запретила организовать пикет на набережной. Он призывает сторонников партии в 12:00 собраться возле Пороховой башни в Вецриге, а затем пойти на набережную, где в 13:00 планируется пикет.

Среди участников акции протеста — как сам Айнарс Шлесерс, так и депутат Сейма Юлия Степаненко (выдвинута партией пост президента Латвии). Участники акции протеста исполнили несколько песен под гитару, а затем — уже на набережной — спели гимн Латвии.

На набережной перед собравшимися выступили лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, а также Диана Улме — жена бывшего политика, экологического активиста Арвида Улме. Рядом с ней находился Янис Плявиньш, создатель "улучшенной воды" Memory water и проекта Mainampasauli.news.

Ультиматум президенту Левисту зачитала Линда Лиепиня — еще один представитель партии "Латвия на первом месте", в прошлом — депутат Сейма. Участники акции протеста потребовали от президента отменить обязательную вакцинацию (фактически — требование не ограничивать непривитых жителей в правах и возможностях); возобновить "нормальный" учебный процесс (без масок и тестирования); не ограничивать бизнес "сомнительными требованиями"; отправить в отставку правительство Кришьяниса Кариньша и обеспечить "честные выборы в Сейм". Эти требования должны быть выполнены в течение двух недель.

В течение последнего месяца в Риге регулярно проходят акции протеста. Депутат Сейма Алдис Гобземс собирал несколько тысяч своих сторонников и противников обязательной вакцинации 4 и 18 августа. Участники этих акций протеста также выдвигали требования к Левитсу.

Ранее Госполиция призывала жителей Латвии не принимать участия в таких мероприятиях. В случае, если будут нарушены требования эпидемиологический безопасности, дорожного движения и т.д., виновные могут быть привлечены к ответственности.