ВИДЕО: В Риге прошла новая акция против ковидных ограничений

Несмотря на просьбы Государственной полиции не нарушать эпидемиологические ограничения, 18 сентября в центре Риги на набережной 11 ноября прошла массовая акция протеста против "ковидных" ограничений. Мероприятие, организованное партией Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" прошло спокойно.

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Участники акции протеста собрались в Вецериге и направились на набережную, чтобы выдвинуть ультиматум президенту Латвии Эгилсу Левитсу. На акции присутствовали как сам Айнарс Шлесерс, так и депутат Сейма Юлия Степаненко (выдвинута партией на пост президента Латвии). Участники акции протеста исполнили несколько песен под гитару, а затем — уже на набережной — спели гимн Латвии.

Согласно подсчетам информационного агентства LETA, на набережной собралось около 500-600 человек. Затем это количество как минимум удвоилось и превысило 1000 человек.

На набережной перед собравшимися выступили лидер Шлесерс, а также Диана Улме — жена бывшего политика, экологического активиста Арвида Улме. Рядом с ней находился Янис Плявиньш, создатель "улучшенной воды" Memory water и проекта Mainampasauli.news.

Ультиматум президенту Левисту зачитала Линда Лиепиня — еще один представитель партии "Латвия на первом месте", в прошлом — депутат Сейма. Участники акции протеста потребовали от президента отменить обязательную вакцинацию (фактически — требование не ограничивать непривитых жителей в правах и возможностях); возобновить "нормальный" учебный процесс (без масок и тестирования); не ограничивать бизнес "сомнительными требованиями"; отправить в отставку правительство Кришьяниса Кариньша и обеспечить "честные выборы в Сейм". Эти требования должны быть выполнены в течение двух недель.

Перед собравшимися выступили также Янис Плявиньш и экс-политик Вилис Криштопанс (один из лидеров партии "Латвия на первом месте"), после которого слово снова взял Шлесерс. Он заявил, что акция протеста не носит политический характер, хотя практически все выступающие так или иначе были связаны с его партией. Шлесерс заявил, что если Левитс не выполнит "требования народа", то через две недели (2 октября) пройдет новая акция протеста.

Затем на импровизированную трибуну поднялись бывший помощник врача Рижской Восточной университетской клинической больницы Марина Корнатовская ("фельдшер Марина"), певица Иоланта Гулбе-Пашкевича, экс-политик Арвид Улме, бывший спортсмен и депутат Сейма Виктор Щербатых, жена поэта Каспара Димитерса Лига Димитере, а также политический активист Валентин Еремеев в костюме Лачплесиса.

Официальная часть митинга завершилась около 14.40, после чего Шлесерс с музыкантами отправился петь песни к Памятнику свободы.

Во время пикета Госполиция распространила сообщение о том, что в данный момент правила Кабинета министров разрешают организовывать на открытом воздухе пикеты на 50 участников. В данном случае организатор и участники мероприятия нарушили требования к эпидемиологической безопасности.

Митинг, собранный по призыву Айнара Шлесерса, выглядел менее многочисленным, чем акция протеста 18 августа, в которой призывал участвовать депутат Сейма Алдис Гобземс ("Закон и порядок"). Неделю, предшествовавшую сегодняшнему митингу, Шлесерс и Гобземс "обменивались любезностями" в соцсетях. Гобземс от акции Шлесерса дистанцировался, а сейчас активно злорадствует в Facebook: "Поющий и надутый пустым воздухом бульдозер провалился. Нет ни тракторов, ни бульдозеров… И за ручку тянет LTV1, чтобы его снимали. Власть подыгрывает. Заметили, как для него перекрывают движение, бегут следом с камерой, молчат о количестве народу и т.д. В солнечный субботний день, при такой неудовлетворенности общества, нанять двоих гитаристов и жаль, что на барабанах не Годманис. (..) Я сказал уже ранее — балаболы в костюмах от Бриони, которым подыгрывает власть и которые хотят разделить оппозицию, своим пустозвонством о тракторах и бульдозерах, не изменят страну. Слушайте меня. Следуйте за мной!"





В течение последнего месяца в Риге регулярно проходят акции протеста. Депутат Сейма Алдис Гобземс собирал несколько тысяч своих сторонников и противников обязательной вакцинации 4 и 18 августа. Участники этих акций протеста также выдвигали требования к Левитсу.

Ранее Госполиция призывала жителей Латвии не принимать участия в таких мероприятиях. В случае, если будут нарушены требования эпидемиологический безопасности, дорожного движения и т.д., виновные могут быть привлечены к ответственности.