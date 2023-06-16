ВИДЕО: в Риге у Эспланады замечена змея
Foto: DELFI Aculiecinieks

Большой сюрприз преподнесла дикая природа рижанам и гостям столицы в самом центре города — неподалеку от Эспланады была замечена змея.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кадрами со змеей рижане поделились в соцсетях.

Впрочем, рептилии в городе — не такая большая редкость: змеи в Риге были замечены и ранее.


В среднем в Латвии из-за змеиных укусов в больницы попадают по 45 человек в год.


Примерно в десяти случаях у пострадавших наблюдается серьезная реакция организма.

Что делать, если укусила змея

Если вас укусила змея, это будет больно, а еще на месте укуса возникнет отек. После укуса гадюки иногда могут быть и более серьезные последствия — у пострадавшего человека могут возникнуть проблемы с сердцем, одышка, тошнота, рвота, диарея.


При любом укусе змеи медики рекомендуют исходить из худшего сценария и предполагать гадюку. Вот список рекомендаций на этот счет:

  • Незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 113
  • Лечь и успокоиться
  • Стараться не двигать и не тереть укушенную часть тела. Это важно, потому что движения ускоряют кровообращение и, следовательно, распространение яда.
  • По возможности пить много жидкости
  • К месту укуса приложить что-нибудь холодное, чтобы уменьшить зуд и сузить кровеносные сосуды
  • Ни в коем случае не надевать жгут или повязки, высасывать яд ртом, резать или обжигать место укуса
  • Не принимать какие-либо лекарства — еще неизвестно, как они подействуют из-за реакции со змеиным ядом.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktoru. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes