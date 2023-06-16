ВИДЕО: в Риге у Эспланады замечена змея

Большой сюрприз преподнесла дикая природа рижанам и гостям столицы в самом центре города — неподалеку от Эспланады была замечена змея.

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Кадрами со змеей рижане поделились в соцсетях.

Впрочем, рептилии в городе — не такая большая редкость: змеи в Риге были замечены и ранее.





В среднем в Латвии из-за змеиных укусов в больницы попадают по 45 человек в год.





Примерно в десяти случаях у пострадавших наблюдается серьезная реакция организма.

Что делать, если укусила змея

Если вас укусила змея, это будет больно, а еще на месте укуса возникнет отек. После укуса гадюки иногда могут быть и более серьезные последствия — у пострадавшего человека могут возникнуть проблемы с сердцем, одышка, тошнота, рвота, диарея.





При любом укусе змеи медики рекомендуют исходить из худшего сценария и предполагать гадюку. Вот список рекомендаций на этот счет: