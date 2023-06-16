ВИДЕО: в Риге у Эспланады замечена змея

Большой сюрприз преподнесла дикая природа рижанам и гостям столицы в самом центре города — неподалеку от Эспланады была замечена змея.
Кадрами со змеей рижане поделились в соцсетях.
Впрочем, рептилии в городе — не такая большая редкость: змеи в Риге были замечены и ранее.
В среднем в Латвии из-за змеиных укусов в больницы попадают по 45 человек в год.
Примерно в десяти случаях у пострадавших наблюдается серьезная реакция организма.
Что делать, если укусила змея
Если вас укусила змея, это будет больно, а еще на месте укуса возникнет отек. После укуса гадюки иногда могут быть и более серьезные последствия — у пострадавшего человека могут возникнуть проблемы с сердцем, одышка, тошнота, рвота, диарея.
При любом укусе змеи медики рекомендуют исходить из худшего сценария и предполагать гадюку. Вот список рекомендаций на этот счет:
- Незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 113
- Лечь и успокоиться
- Стараться не двигать и не тереть укушенную часть тела. Это важно, потому что движения ускоряют кровообращение и, следовательно, распространение яда.
- По возможности пить много жидкости
- К месту укуса приложить что-нибудь холодное, чтобы уменьшить зуд и сузить кровеносные сосуды
- Ни в коем случае не надевать жгут или повязки, высасывать яд ртом, резать или обжигать место укуса
- Не принимать какие-либо лекарства — еще неизвестно, как они подействуют из-за реакции со змеиным ядом.