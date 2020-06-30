ВИДЕО: В Риге затоплены многие улицы, нарушено движение трамваев

Сегодня утром в Риге из-за сильных ливней затоплены многие улицы, нарушено движение трамваев, свидетельствуют данные агентства LETA.
Затопленными оказались улицы в нескольких микрорайонах Риги, например, от Юглы в сторону центра местами затоплена улица Бривибас, а на Тейке от торгового центра Alfa до улицы Джутас затоплены не только проезжая часть улицы Ропажу, но и тротуары.
Похожая ситуация сложилась и в Межциемсе, где, по рассказам очевидцев, самая критическая ситуация на небольших улочках и территориях вокруг домов — жильцы некоторых домов не могут выйти из них, не надев резиновые сапоги.
Затоплены также участки улиц в центре столицы — ул. Кр. Барона, Тербатас, Бруниниеку, Кр. Валдемара, бульв. Райня, ул. Чака и др.
Интенсивные осадки нарушили движение общественного транспорта. Первые трамваи, которые начинают курсировать около 5 часов утра, сегодня задерживались примерно на 20 минут.
🇱🇻 Applūdušas ielas dēļ apgrūtināta satiksme Ganību dambī #Sarkandaugava #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) June 30, 2020
🎥 Mihails Rjumšins (Jezduni) pic.twitter.com/RcD4d7Tbkj
Kā?! Kā var pasūtīt, uzprojektēt un pēc tam uzbūvēt šādas vietas Rīgā? Kā??? https://t.co/bZe4VJfKhl— Jānis Patmalnieks (@patmalnieksj) June 30, 2020
🇱🇻 Zem Dienvidu tilta Bukaišu ielā #Rīga #Latvija applūdusi ielā. Dziļajos ūdeņos aculiecinieki atraduši vairākas numuru zīmes.— BreakingLV (@breakinglv) June 30, 2020
📷 aculiecinieka foto pic.twitter.com/j9eAKPg8Mr
🇱🇻 Intensīvu nokrišņu rezultātā applūst gājēju celiņš pie daudzstāvu dzīvojamās mājas #Purvciems #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) June 30, 2020
🎥 Pavels Andruškevičs pic.twitter.com/cRhrf1KswS