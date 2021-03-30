ВИДЕО: В Саласпилсе образовался опасный карстовый провал, жителей просят не приближаться

В Саласпилсском лесу на проселочной дороге местные жители случайно обнаружили карстовую воронку глубиной около 7 метров. Самоуправление оградило территорию и призывает к ней не приближаться, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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Когда карстовая воронка только образовалась, ее можно не заметить вовсе — в этом и опасность. Видео воронки накануне снял Матисс Лаковицс. Тогда диаметр воронки был чуть больше метра. Глубина — около семи. Находиться в такой близости от обвала категорически запрещено. Оператор — профессиональный альпинист и эти кадры делал в снаряжении, со страховкой.

О произошедшем сразу проинформировали полицию самоуправления, место огородили. Теперь здесь дежурит экипаж.

"У этого обвала есть тенденция углубляться и расширяться. Предположительно это обвал природного происхождения. Так называемый карстовый размыв в слоях гипса. Саласпилс издревле известен своими залежами гипса и их добычей. Обвал произошел недалеко от места добычи", — говорит представитель Саласпилсской краевой думы Лолита Балцербуде.

По рекомендации Госслужбы среды самоуправление связалось с экспертами из Скайсткалне, где подобные обвалы уже поглощали целые тракторы и грузовики. Они рекомендовали выждать, прежде чем засыпать яму.