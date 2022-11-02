ВИДЕО: В Скуйенской волости из-за погодных условий самолет приземлился на автодороге

В минувшую среду, 26 октября, частный легкомоторный самолет, следовавший из Вильнюса в Псков, в экстренной ситуации, возникшей из-за непогоды, приземлился на дороге в Скуйенской волости Цесисского края. После удачной посадки самолет был припаркован на автостоянке у местной церкви.

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Очевидец Марис Калниньш поделился фото и видеозаписями этого происшествия. Как свидетель, он узнал на месте событий, что для литовского пилота с 15-летним стажем это была первая аварийная посадка в жизни. На полпути пилот понял, что из-за плохой погоды было бы разумнее приземлиться, чем продолжать полет.

По словам очевидца Мариса Калниньша, перед посадкой самолет кружил над Скуйенской волостью, создавая впечатление, что фотографирует территорию. Когда самолет "исчез за деревьями", Калниньш пошел посмотреть, все ли в порядке.

Первым вопросом пилота было, где можно безопасно припарковать самолет у дороги, местные жители быстро предложили авто стоянку у местной церкви. Вскоре на помощь пришла и полиция.

Хотя местные жители предложили летчику место для ночлега, литовский пилот вернулся на родину на машине. Самолет несколько дней стоял на церковной стоянке, затем пилот вернулся и снова взлетел на самолете с перекрытой полицией дороги.