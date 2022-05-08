ВИДЕО: В Вакарбулли на лето "высадилось" стадо из шести коров

Пятый год подряд Латвийский фонд природы (LDF) помогает восстановить ценные и находящиеся под угрозой исчезновения латвийские естественные луга. Чтобы начать новый пастбищный сезон, 6 мая шесть коров галловейской породы мобильного стада прибыли на луг Вакарбулли у слияния рек Бульупе и Лиелупе, что находится на окраине Риги.

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Можно скосить, но лучше — скормить. По такому принципу "работает" мобильное стадо. Коровы на окраине Риги помогут сохранить природное разнообразие.

"В Риге можно найти не только городские пейзажи, но и обширные леса и луга, в которых главную роль играют природные процессы. В то время, когда интенсивное земледелие все еще истощает природные ценности, большие города все больше заботятся об их сохранении. Стадо коров Латвийского фонда природы помогает просто и эффективно сохранить все ценное на этих лугах, поэтому мы очень ценим это сотрудничество", — подчеркивает Эдмундс Цепуритис, председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.

В этом году 5 коров и один бык в течение всего лета будет пастись на двух лугах Вакарбулли: на лугу Бульупе между Вакарбулли и Ритабулли и на лугу около слияния рек Бульупе и Лиелупе. На Вакарбульских лугах находится ценная и редкая среда обитания европейского значения Приморские луга, отличающиеся большим разнообразием видов.

В этом сезоне мобильное стадо также будет работать на естественных лугах в других регионах Латвии: Риге, Юрмале, Сигулде, Лигатне, на лугах национального парка Гауя и в заповедниках Тейчи и Крусткалны. Мобильное стадо коров создано в рамках проекта LDF GrassLIFE, и его выпас является инструментом для восстановления разнообразия видов растений и пышности луговых цветов на естественных лугах, труднодоступных или непригодных для скашивания.

Животных привезли из Лигатне, сообщает Rus.LSM.lv. "У этой первой коровы на шее передатчик. Мы удаленно в телефоне можем контролировать, где они", — рассказывает Янис Андрушайтис, координатор мобильного стада.

Луга Вакарбулли — охраняемый природный объект. Именно тут латвийский фонд природы на этой неделе открыл сезон мобильного стада. Последние пять лет тут работают Андрушайтис и его помощник — бордер-колли.

"Суть проекта — восстановить природные луга Латвии, которых осталось не так много. Сохранить ценные виды растений, которые есть на этих лугах. Лучше всего это можно сделать, все скосив и убрав. Или еще лучше, когда это делают животные. Они съедают эти растения — и их семена переносят в другое место", — говорит координатор.

"Мы их привезли, и теперь они целый месяц будут тут находиться. Если солнце или дождь, то коровы больше под деревьями. А так день и ночь здесь. Они и зимой живут на улице. У них достаточно толстый слой шерсти. Это порода галловей: выносливые и неприхотливые в еде. За одно лето мы пасемся на лугах общей площадью в 250 гектаров. У нас все время по стране перемещаются 9 мобильных стад. Сейчас со всеми телятами у нас около 160 коров. Я даже не пытаюсь запомнить их имена. Но у всех они есть", — добавляет Андрушайтис.

Пастбище в Вакарбулли довольно большое. Находится прямо на берегу Лиелупе. Доступ сюда есть у любого. Желающим посмотреть на стадо коров следует соблюдать правила. Во-первых, коров не надо кормить и дразнить. Во-вторых, собак лучше держать на поводке. В-третьих, лучше не перелезать через ограждение — оно под напряжением.